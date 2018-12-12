Мигранты захватили спасшее их судно

Мигранты, которым ранее оказали помощь в Сицилийском проливе, развернули торговое судно в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, в Италии эти действия назвали «пиратством».

Как сообщил министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, после спасения мигрантов, число которых не уточняется, судно располагалось недалеко от берегов Ливии, куда и направлялось для осуществления высадки. Однако позже маршрут был резко изменен, и судно стало двигаться в сторону Мальты и Лампедузы, сообщает ТАСС со ссылкой на Rai News 24.

«У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это – первый акт пиратства», – заявил Сальвини. Он также отметил, что судну под турецким флагом не позволят войти в территориальные воды Италии.

Напомним, чтобы уменьшить миграционный поток на Апеннины, Сальвини запретил заход в итальянские порты всем судам неправительственных организаций, прекратившим свою деятельность в Сицилийском проливе. Благодаря таким мерам, с начала года в Италию прибыли около 300 человек, а это на 94% меньше, чем в прошлом году.

Однако в конце января власти Италии все-таки разрешили войти в порт одному судну неправительственной организации.