Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на Шнурова в СК

Член Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии, продюсер Андрей Разин попросил Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности за оскорбление москвичей лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Как член Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии я направил сегодня заявление в Следственный комитет на имя (главы СК Александра) Бастрыкина с просьбой привлечь к уголовной ответственности Сергея Шнурова по статье 213 за грубое нарушение общественного порядка», – заявил Разин, передает РИА «Новости».

По его словам, «преступление совершено публичным человеком и затрагиваете чувства и оскорбляет миллионы граждан России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в Москве».

Ранее адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку недавних высказываний Разина, который предложил 5 млн рублей тому, кто «даст в рожу» Шнурову за оскорбление Москвы и москвичей.