Не помешавших убийству чемпиона мира экс-росгвардейцев осудили в Хабаровске

В Хабаровске суд приговорил двух бывших сотрудников Росгвардии к срокам в колонии-поселении за халатность, в результате которой в драке убили чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщил адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

Швецов сообщил, что один из экс-росгвардейцев приговорен к трем годам и трем месяцам колонии-поселения, ему также запрещено «занимать определенные должности» в течение двух лет и восьми месяцев, передает РИА «Новости».

«Второму назначено два года восемь месяцев колонии-поселения с запретом занимать должности на два года шесть месяцев», – сказал адвокат.

Он отметил, что оба осуждены по статье «Халатность».

Краевая прокуратура сообщает, что подсудимые вину не признали и настаивали на том, что приняли все меры к пресечению преступления. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, в декабре суд приговорил убийцу Драчева к 18 годам колонии строгого режима.

20 августа 2017 года в Хабаровске убили чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

После выяснилось, что свидетелями преступления стали несколько правоохранителей, однако они не предприняли попыток остановить драку. В апреле 2018 года стало известно, что допустившие гибель спортсмена сотрудники вневедомственной охраны пойдут под суд.