Допустившие гибель пауэрлифтера Драчева полицейские пойдут под суд

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны, смотревших за дракой, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщает региональная Прокуратура.

По версии следствия, в ходе драки по вызову приехали сотрудники вневедомственной охраны, но предотвращать драку не стали и просто уехали, передает РИА «Новости».

Теперь они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

«Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны, не предотвративших совершение особо тяжкого преступления», – рассказали в Прокуратуре.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа 2017 года в центре Хабаровска был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Причиной смерти была названачерепно-мозговая травма. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям.

Хабаровская прокуратура инициировала проверку в отношении сотрудника полиции, который, по данным правоохранителей, стал очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, но не принял никаких мер.