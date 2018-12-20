Убийце пауэрлифтера в Хабаровске вынесли приговор

Хабаровский краевой суд приговорил Анара Аллахверанова, фигуранта дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, к 18 годам колонии строгого режима.

«Суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», – передает ТАСС решение судьи Светланы Назаровой.

Аллахверанова признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Отмечается, что фигурант дела частично признал свою вину, однако считает, что «его действия носили неосторожный характер». Также он попросил прощения у родственников Андрея Драчева в своем последнем слове, передает РИА «Новости».

«Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении преступления установлена в полном объеме совокупностью исследованных доказательств», – сказала на заседании Назарова.

Также было установлено, что смерть Драчева наступила от базально-стволовой формы ушиба головного мозга в результате тупой травмы головы и шеи.

Отмечается, что гособвинение запрашивало для Аллахверанова 19 лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа 2017 года в Хабаровске убили чемпионп мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчевп. Причиной смерти была названа черепно-мозговая травма. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Аллахверанов сдался следователям.

Сообщалось также, что хабаровская прокуратура инициировала проверку в отношении сотрудника полиции, который, по данным правоохранителей, стал очевидцем убийства, но не принял никаких мер. В апреле стало известно, что допустившие гибель спортсмена полицейские пойдут под суд.