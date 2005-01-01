Дамаск запросил заседание СБ ООН по Голанам

Сирия попросила созвать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Голанских высот, сообщают дипломаты.

В марте в СБ председательствует Франция, которая теперь должна назначить дату экстренного заседания, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля.