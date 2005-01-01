Российский самолет прилетел в США для наблюдательных полетов

Самолет Ту-154М ЛК-1 военно-космических сил России прибыл в США для проведения наблюдательных полетов в рамках договора по открытому небу, сообщили западные ресурсы, отслеживающие перемещения авиации.

Российский самолет наблюдения вылетел с канадской авиабазы Трентон и приземлился на авиабазе ВВС США Трэвис в Калифорнии, передает «Интерфакс».

Между тем, по информации «Военного обозрения», Ту-154М ЛК-1 будет совершать наблюдательные полеты в воздушном пространстве США до 30 марта. О конкретных территориях наблюдения не сообщается.

Также в период с 25 по 30 марта российские и белорусские военные проведут наблюдательные полеты над Польшей на самолете Ан-30Б, а совместная польско-словацкая группа совершит наблюдение над территорией России и Белоруссии.

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.