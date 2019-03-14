Американский военный самолет второй раз за два дня пролетел над Россией

Американский военный самолет во второй раз провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу – его зафиксировали в зоне действия приемника Читы.

Самолет Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 пролетел утром в 6.35 мск в зоне действия приемника Читы, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Накануне его зафиксировали в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра.

Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.