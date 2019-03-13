Военный самолет США пролетел над территорией России

Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Утром в 06.15 мск Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 зафиксировали в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра, сообщает портал PlaneRadar.

Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Облет проходит в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. В рамках соглашения государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.