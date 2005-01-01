В Совфеде назвали войной американский закон против газа из России

«Это серьезнейшая война, которую они развязали раньше, чем профинансировали государственный переворот на Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя принятие американского законопроекта о борьбе с «зависимостью Европы от российских энергетических ресурсов».

«Американцы усиливают свое давление на европейцев, потому что Россия усиливает конкурентоспособность трубного газа на Европу. В завершающую стадию входит проект «Северный поток-2», а также активно прорабатывается «Турецкий поток», который уже вышел из морской акватории на сушу», – подчеркнул член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Американцы однозначно проигрывают, поэтому инструментом для противодействия такой конкуренции остаются только санкции», – отметил он.

Напомним, во вторник стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок газа и других энергоресурсов «для борьбы с политическим влиянием России». В частности, предполагается, что поддержка Соединенных Штатов должна быть не только «дипломатической и политической», но и финансовой.

Для противодействия «русскому энергетическому давлению» и требуется требуется принятие закона, «под который бы попадали европейские компании, физические лица, которые работают в энергетическом секторе и взаимодействуют с Россией», – заметил сенатор, добавив: «Этот процесс – перманентный. Мы должны к этому привыкнуть и понять, что так американцы борются за мировой рынок газа», – сказал сенатор.

«Трамп объявил США глобальной энергетической державой. И в Белом доме разработана соответствующая стратегия, в результате которой американские компании через сланцевый газ и нефть должны выйти на те рынки, где уже объективно доминируют Россия, Катар, Иран и другие страны, добывающие газ», – отметил Морозов. Он подчеркнул, что «американцам нужно раздвинуть этот рынок для себя, потому что мировая экономика вышла на новые рубежи потребления газа».

Основными методами в борьбе США с энергетическими державами, по оценке Морозова, являются объявление санкций России, односторонний выход Соединенных Штатов из Женевских соглашений по Ирану, давление, которое американцы оказывают на Катар, государство – номер один в экспорте сжиженного газа в Юго-Восточную Азию.

«Информационная война, которая переходит в реальную на мировых энергетических рынках, требует ресурсов. И американский налогоплательщик своими финансами участвует в этой войне», – сказал сенатор. По его мнению, «это не смущает ни Конгресс, ни Белый дом». «Это многолетняя стратегия Вашингтона, где понимают, что проигрывают в конкурентной борьбе РФ, и используют не только дипломатические ресурсы, но и готовы к более жестким акциям», – подчеркнул он.

При этом, по оценке эксперта, следует ожидать сопротивления европейцев тому давлению, которое на них оказывают США. Показательно, что в минувшее воскресенье генсек Мирового энергетического совета (МИРЭС), представитель Швейцарии Кристоф Фрай назвал газопровод «Северный поток – 2» «хорошей вещью», которая может дать Европе дешевый газ. Он также назвал Россию энергетической сверхдержавой.

«Европейцы сопротивляются американскому влиянию. Правительство Германии ищет приемлемый выход из складывающейся политической ситуации, – заметил Морозов. – С другой стороны, мы видим заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что они будут покупать дорогой, сжиженный американский газ, чтобы не зависеть полностью от российского газа. Это некий компромисс, который ищет Европа, ведь полностью выйти из-под влияния США они не могут».