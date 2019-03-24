Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

«В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, «Северный поток – 2» является одним из элементов, который может дать такой дешевый газ, который может быть использован для замены угля, для многих вещей в Европе. Так что это хорошая вещь», – приводит его слова РИА «Новости».

Фрай отметил, что Европа, пытаясь соблюсти баланс политических интересов, может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны. «Это политический вопрос. И я думаю, что Европа всегда будет подходить к этой политической теме с той позиции, что ни одна страна не должна быть лишена преимущества», – добавил он.

Ранее в воскресенье Фрай также заявлял, что Россия останется энергетической сверхдержавой, в каком бы направлении ни начала развиваться международная энергетика.

Добавим также, в Кремле ранее однократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» – это не политический, а экономический проект. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что конкурентоспособность российского газа, который будет поступать по этому маршруту, стопроцентная.