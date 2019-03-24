Россию признали энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой, в каком бы направлении ни начала развиваться международная энергетика, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», – сказал он в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но также может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики, несмотря на огромную конкуренцию в этой области.

Мировой энергетический совет – крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация, представляющая интересы более 3 тыс. энергетических компаний из 94 стран мира. Россия является участницей МИРЭС.

Ранее глава дивизиона по разведке и добыче французской Total Арно Брюллак заявлял, что «русский газ очень конкурентоспособный», а «запасы полуострова Ямал сопоставимы с запасами газа Катара».