Total оценила конкурентоспособность «русского газа»

Глава дивизиона по разведке и добыче французской Total Арно Брюллак считает, что «русский газ очень конкурентоспособный», а «запасы полуострова Ямал сопоставимы с запасами газа Катара».

Брюллак отметил, что высокая конкуренция на рынке газа способствует развитию конкурентоспособности СПГ. В этой связи он отметил СПГ-проекты компании «Новатэк», акционером является Total, передает ТАСС.

«Русский газ очень конкурентоспособный. Запасы полуострова Ямал сопоставимы с запасами газа Катара», – отметил глава дивизиона по разведке и добыче французской компании.

Более того, по его словам, до 2040 года рынок сжиженного природного газа (СПГ) может превзойти по объемам продаж рынок трубопроводного природного газа.

«Рынок СПГ сильно недооценен. За последние два года он рос темпами на 9% в год. Но мы считаем, что в перспективе до 2040 года он будет расти в среднем на 5% в год. По сути, рост составит от 2,5 до 4 раз за 20 лет, и объем продаж сжиженного газа превысит объемы проданного трубопроводного газа», – сказал Брюллак, выступая на отраслевой конференции CERAWeek, организованной компанией IHS Markit в Хьюстоне.

При этом рынок СПГ сейчас активно диверсифицируется, добавил его коллега, глава газового дивизиона Shell Мартин Ветсалер. По его словам, производители СПГ сейчас ориентируются больше на компактных потребителей, на меньшие по объемам рынки.

Напомним, 5 марта Total купила у Новатэк 10% в проекте «Арктик СПГ-2».

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