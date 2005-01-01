Палата представителей США одобрила законопроект о борьбе с энерговлиянием России

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников поставок газа и других энергоресурсов для борьбы с политическим влиянием России.

По данным телеканала C-SPAN, в поддержку законопроекта выступил 391 конгрессмен, 24 парламентария проголосовали против, передает ТАСС.

По утверждению авторов законопроекта, Соединенных Штатам необходимо «помочь государствам Центральной и Восточной Европы снизить свою зависимость от энергетических ресурсов из стран, которые используют зависимость в сфере энергетики для навязывания политического влияния, таких как Российская Федерация, которая использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны».

В связи с этим, согласно тексту законопроекта, Госдепартамент США и связанные с ним ведомства должны «поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности».

Предполагается, что поддержка Соединенных Штатов должна быть не только «дипломатическая и политическая», но и финансовая. В частности, предлагается выделить «не более 1 млрд долларов для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в страна Центральной и Восточной Европы».

Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию 5 млн долларов для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.

Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись главе Белого дома.

В минувшее воскресенье генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – «это хорошая вещь», которая может дать Европе дешевый газ. Он также назвал Россию энергетической сверхдержавой.