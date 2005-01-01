Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах красоты

Алеся Семеренко, лишенная титула «Мисс Москва», предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты, так как победительницы могут в итоге стать «объектом насмешек и сплетен».

Семеренко написала в Instagram, что ее удивляет «то отношение, которое формируется в нашей стране к победительницам конкурсов красоты».

«Забавно, если вы так не любите девушек, которые выигрывают в конкурсах, может, не надо их вообще проводить? Зачем тогда делать пафосные названия «Мисс Россия», «Мисс Москва», если для вас победительницы – объект насмешек, сплетен?», – добавила она.

Модель также предложила девушкам обдумать этот вопрос перед тем, как «пойти в крупный конкурс».

«Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья – гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром», – добавила Семеренко.

Она также отметила, что победа в конкурсах – «не только праздник, но и испытание», и добавила, что за это время «стала гораздо сильнее».

«Мне не очень важно, будет у меня титул или нет. Для себя я уже завоевала номинации и добилась успеха. В любом случае как бы обо мне ни сказали, какие мне бы ни ставили диагнозы, я буду идти вперед. И не назло всем, а просто потому, что я люблю развиваться и побеждать», – подчеркнула девушка.

Напомним, организаторы конкурса «Мисс Москва» решили лишить победительницу конкурса 2018 года Алесю Семеренко титула. Позже они заявили, что девушка вернула поврежденную корону, однако она обвинения отвергла.

Сообщалось также, что новой «Мисс Москва» отдадут запасную корону.