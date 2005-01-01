Республиканцы призвали назначить спецпрокурора для проверки противников Трампа

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:26  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым «вашингтонским болотом», и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

В 1453 году турецкие войска во главе с султаном Мехмедом Вторым захватили КонстантинопольФото: Жан-Жозеф Бенжамен-Констан
«Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве. Что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви». Такой парадоксальный вывод делают эксперты по поводу планов Эрдогана превратить в мечеть один из главных христианских символов Стамбула. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
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            Республиканцы призвали назначить спецпрокурора для проверки противников Трампа

               26 марта 2019, 06:55
            Фото: Ron Sachs/ZUMA/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил генпрокурору США Уильяму Барру назначить нового спецпрокурора для проведения расследования в отношении тех, кто приписывал Дональду Трампу сговор с Россией.

            Грэм подчеркнул, что спецпрокурор США Роберт Мюллер «провел тщательное расследование предвыборного штаба Трампа», передает ТАСС.

            При этом, как заметил сенатор, говоря о политических противниках Трампа, «нельзя сказать, что то же самое было сделано в отношении другой стороны».

            «Я бы хотел, чтобы кто-то вроде Мюллера мог разобраться, что произошло с ордерами на основе Закона о наблюдении за иностранной разведкой, с контрразведывательным расследованием», – привел слова Грэма телеканал Fox News.

            Речь идет об ордерах, которые были получены сотрудниками ФБР США в 2016 году для наблюдения за Картером Пейджем, являвшегося в то время советником предвыборного штаба Трампа

            «Надеюсь, [генпрокурор США Уильям Барр] назначит кого-то, не являющегося частью системы, чтобы разобраться в этих обвинениях, кого-то, кому мы верим, и позволит ему сделать то же, что сделал Мюллер», – подчеркнул Грэм.

            Как отметил сенатор, новому спецпрокурору следовало бы выяснить, «было ли начато контрразведывательное расследование для того, чтобы получить возможность вести слежку за предвыборным штабом Трампа».

            Сенатор также заострил внимание на том, что в 2016 году никто не оповестил о начале указанного разбирательства самого Трампа.

            Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома предложил изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США, а сын Трампа призвал наказать создателей фальшивки о «сговоре с Россией».


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