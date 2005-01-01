Республиканцы призвали назначить спецпрокурора для проверки противников Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил генпрокурору США Уильяму Барру назначить нового спецпрокурора для проведения расследования в отношении тех, кто приписывал Дональду Трампу сговор с Россией.

Грэм подчеркнул, что спецпрокурор США Роберт Мюллер «провел тщательное расследование предвыборного штаба Трампа», передает ТАСС.

При этом, как заметил сенатор, говоря о политических противниках Трампа, «нельзя сказать, что то же самое было сделано в отношении другой стороны».

«Я бы хотел, чтобы кто-то вроде Мюллера мог разобраться, что произошло с ордерами на основе Закона о наблюдении за иностранной разведкой, с контрразведывательным расследованием», – привел слова Грэма телеканал Fox News.

Речь идет об ордерах, которые были получены сотрудниками ФБР США в 2016 году для наблюдения за Картером Пейджем, являвшегося в то время советником предвыборного штаба Трампа

«Надеюсь, [генпрокурор США Уильям Барр] назначит кого-то, не являющегося частью системы, чтобы разобраться в этих обвинениях, кого-то, кому мы верим, и позволит ему сделать то же, что сделал Мюллер», – подчеркнул Грэм.

Как отметил сенатор, новому спецпрокурору следовало бы выяснить, «было ли начато контрразведывательное расследование для того, чтобы получить возможность вести слежку за предвыборным штабом Трампа».

Сенатор также заострил внимание на том, что в 2016 году никто не оповестил о начале указанного разбирательства самого Трампа.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома предложил изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США, а сын Трампа призвал наказать создателей фальшивки о «сговоре с Россией».