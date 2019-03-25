Сын Трампа решил наказать создателей фальшивки о «сговоре с Россией»

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал выяснить, каким образом начался «этот фарс» о «сговоре» между Москвой и избирательным штабом Трампа и привлечь виновных к ответственности.

«Нужно выяснить, каким образом этот фарс начался и подобно снежному кому (...) превратился одну из крупнейших фальшивок в Америке. Ответственные должны ответить за это», – подчеркнул Трамп-младший, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома предложил изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США.

Тем временем демократы призвали продолжить расследования «правонарушений» Трампа, а также собрались добиваться публикации полного текста расследования Мюллера.