В Сенате призвали продолжить расследования «правонарушений» Трампа

Завершение дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы не должно привести к прекращению других расследований о «правонарушениях» президента США Дональда Трампа, его окружения и бизнеса, заявил сенатор-демократ Крис Кунс, входящий в состав юридического комитета Сената.

Сенатор обратил внимание, что в изложении Минюста США спецпрокурор Роберт Мюллер не дал четкого ответа на вопрос, чинил ли Трамп препятствия правосудию, передает ТАСС.

«Тот факт, что спецпрокурор отказался делать однозначный вывод, чинил ли президент Трамп препятствия правосудию или нет, лишний раз подчеркивает нашу ответственность за получение доступа ко всем материалам [расследования] и их самое тщательное изучение», – заметил Кунс в эфире телекомпании CNN.

Кроме того, он выразил мнение, что прекращение расследования Мюллера не должно привести «к выводу о неактуальности или необходимости прекращения других расследований о правонарушениях компании Trump Organization, избирательного штаба Трампа или при организации инаугурации Трампа».

Председатель спецкомитета Сената по разведке Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина) в свою очередь заявил о скором завершении собственного расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

По его словам, «в ближайшие недели и месяцы сенатский комитет по разведке завершит оставшиеся собеседования и опубликует доклад о попытках России вмешаться в американские выборы».

Сенатор также призвал министерство юстиции «раскрыть как можно больший объем доклада, не ставя под угрозу источники и методы, используемые разведкой США, или продолжающиеся судебные разбирательства» Минюста.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США.

Тем временем демократы собрались добиваться публикации полного текста расследования Мюллера. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей обвинил демократов в безответственном поведении и саботаже работы Белого дома.