Республиканцы обвинили демократов в намеренном саботаже работы Белого дома

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив представителей Демократической партии в безответственном поведении и намеренном саботаже работы администрации Дональда Трампа.

Как подчеркнул Маккарти, доклад Мюллера «совершенно ясно, без тени сомнения» показывает, что между избирательным штабом Трампа и властями России сговора не было, передает ТАСС.

Более того, лидер республиканцев в Палате представителей обратил внимание, что мандат Мюллера позволял «в полной мере» расследовать любые вопросы, относившиеся к ходу американских президентских выборов 2016 года, и тем не менее никаких новых обвинений по завершении разбирательства не выдвинуто. Таким образом, подчеркнул он, «дело закрыто».

Лидер республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса США призвал «извлечь уроки» из этой истории.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что лидеры демократов действовали безответственно, забыли обо всей осторожности, стараясь нанести ущерб [политическим оппонентам], а также отвлечь внимание от работы, которой занимается на благо сограждан администрация Трампа», – отметил республиканец.

«Нынешнее заключение [Мюллера] ставит таких демократов в затруднительное положение. Однако еще больше обескураживает мысль о том, каких благоприятных возможностей случившееся стоило нашей стране», – указал влиятельный законодатель.

Он подчеркнул, что произошедшее должно стать «уроком для коллег-демократов», так как раздувание «вымышленных скандалов» и реализация «следственной повестки дня», отвечающей узкопартийным интересам, «не приведут к значимым переменам для страны».

«После многих месяцев искусственным образом созданного негодования по данному вопросу пришла пора двигаться дальше на благо нации, концентрировать внимание на работе, выполнять которую нас (членов Конгресса) и отправили в Вашингтон, то есть заниматься устранением настоящих вызовов, стоящих перед нашей страной», – заключил политик.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. Тем временем демократы собрались добиваться публикации полного текста расследования Мюллера.