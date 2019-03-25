Акционист рассказал, почему решил обнажиться в Третьяковке

Артем Гаврилюк-Божко, который разделся перед одной из картин в Третьяковской галерее, заявил, что надеется на взаимодействие с музеем.

«Мы в одном контексте, мне и ребятам хотелось бы участвовать в культурной жизни Москвы, страны. Мы много всего делаем – фестивали, выставки, но они находятся в другом поле», – рассказал Гаврилюк-Божко в беседе с РИА Новости.

Художник надеется на сотрудничество с музеем и на появление возможности развивать современное искусство.

По словам Гаврилюка-Божко, художники устроили акцию в Лаврушинском переулке, так как им было интересно внедрить современное искусство в классическую среду. Акционист напомнил, что работы современных авторов появлялись, например, в Эрмитаже.

Ранее гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что считает действия молодого человека, раздевшегося до трусов и прогулявшегося по музею, непрофессиональным актом акционизма.

Напомним, 20 марта Гаврилюк-Божко, известный также под псевдонимом Tom Va, разделся и в одних трусах прошелся по нескольким залам Третьяковки. Тело нарушителя порядка было покрыто золотистой краской. В музее произошедшее назвали несанкционированным перфомансом.

Позднее одна из участниц акции Евгения Ромодина рассказала в подробностях о проведенном перформансе.