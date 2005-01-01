Глава Третьяковки прокомментировала скандальную акцию в галерее

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает действия молодого человека, раздевшегося до трусов и прогулявшегося по музею, непрофессиональным актом акционизма.

«Самое главное – чем он руководствовался, каковы были мотивы его достаточно странного и не очень высокопрофессионального акта акционизма?» – задалась вопросом Трегулова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что молодой человек также оставил в подарок Третьяковской галерее «какие-то странные картиночки».

Напомним, в среду по нескольким залам Третьяковской галереи прошелся мужчина в нижнем белье. В музее произошедшее назвали несанкционированным перфомансом, допустив, что его устроили «современные художники».

Позднее одна из участниц акции Евгения Ромодина рассказала в подробностях о проведенном перформансе.