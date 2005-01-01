Панин объяснил слова о «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин объяснил свои слова о «грязной и уголовной» России; он отметил, что употребленное в этом контексте слово «ненавижу» означало «отвращение» – к грязи на улицах и человеческой ненависти друг к другу.

«Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда! Посмотрите на все это дерьмо, которое сейчас появилось из-под снега! Разве я не прав?!» – написал он в Instagram (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на публикацию Панина, так как она содержит ненормативную лексику).

Кроме того, Панин сказал, что испытывает отвращение «к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок», а также «относятся как к прокаженным к людям, больным ДЦП». «Только скудоумные люди могут себя так вести. Это позор!» – подчеркнул он.

Актер также указал на «человеческую ненависть друг к другу в соцсетях».

«Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Но это мое мнение! Дай Бог, чтобы я был не прав! Я очень хочу, чтобы русские люди жили хорошо, но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины!» – заключил он.

Ранее Панин выступил с критикой в адрес России, назвав страну «грязной и уголовной», а россиян он обвинил в «ненависти друг к другу». Адвокат Александр Сергеев обозначил высказывание актера как «действие, направленное на возбуждение ненависти», и подал заявление против Панина. Актер в ответ заявил: «Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы».