Соратники Мэй решили отправить премьера Британии в отставку

Политический обозреватель The Sunday Times Тим Шипман утверждает, что члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.

По словам Шипмана, Мэй окончательно утратила доверие собственного окружения, и расколотую Консервативную партию может сплотить только ее уход, передает ТАСС.

«Несмотря на разногласия по поводу кандидатуры преемника, почти все согласны с тем, что Мэй должна покинуть пост, и этого должно хватить, чтобы она по крайней мере назначила дату своего ухода», – пишет обозреватель The Sunday Times.

Он утверждает, что по меньшей мере 11 членов кабинета министров хотят, чтобы премьер-министр подала в отставку.

«Они намерены выступить против нее на заседании кабмина, – сообщил Шипман. – Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit».

По данным Шипмена, фаворитом сейчас является глава секретариата кабмина и фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон, однако на роль временного премьера прочат также главу британского МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува.

По сведениям The Mail on Sunday, именно Гоув пользуется наибольшей поддержкой. Вместе с тем отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет по сути выполнять техническую роль, и должен будет уйти с должности, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Издание также пишет о «заговоре против Мэй».

Ранее Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на депутатов британского парламента, дважды отклонивших проект соглашения с ЕС об условиях выход страны из состава Европейского союза.

Она также предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.