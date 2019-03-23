Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено сопровождение американского бомбардировщика B-52H Stratofortress российским Су-27.

На кадрах запечатлено, как российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик в небе над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу Минобороны сообщило, что истребители Су-27 дважды за сутки проводили сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H.

В четверг Минобороны России заявило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы. Российское военное ведомство также публиковало видео инцидента.

Официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн заявляла, что истребители Су-27 ВКС России якобы не отгоняли B-52 от границы страны над Балтийским морем.