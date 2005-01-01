Внуки маршалов Баграмяна и Конева собрались судиться с ТНТ из-за шутки в Comedy Woman

Внуки советских маршалов Баграмяна и Конева планируют подать в суд на телеканал ТНТ за шутку в шоу Comedy Woman, в которой Наталья Медведева рассказала, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

Об этом сообщил внук маршала Баграмяна Иван, передает 360. По его мнению, участницы шоу оскорбили память всех, кто совершил подвиги во время Великой Отечественной войны.

«Сценарист, который писал этот текст для актеров, он сам не владеет ситуацией, потому что могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян. А те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было оставим это на совести авторов сценария», – приводит телеканал слова внука Баграмяна.

По словам внука маршала, Фонд памяти полководцев Победы, объединяющий более 60 семей командующих армией во время войны, пытается бороться с подобными фальсификациями и дискредитацией военных.

Участники Фонда намерены обратиться в Следственный комитет, чтобы там приняли меры к телеканалу ТНТ.

Напомним, режиссер Никита Михалков в эфире своей передачи «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева. После этого Участница шоу Наталья Медведева извинилась за шутку. После этого внук Карбышева обратился в СК с заявлением.