Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не договорятся о транзите топлива в Евросоюз, заявил министр иностранных дел и торговли страны Питер Шиярто.

«Поставка газа в Венгрию будет обеспечена в следующем году, даже если до конца этого года Москва и Киев не смогут достигнуть соглашения о транзите газа. … Мы всегда должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», – пояснил Шиярто после переговоров с руководителем Газпрома Алексеем Миллером.

Министр, слова которого приводятся на сайте МИД Венгрии, пояснил, что Будапешт сможет закупать часть природного газа через Австрию. В настоящее время в газовых хранилищах Венгрии находится 6,3 млрд кубометров топлива. Шиярто добавил, что построенные резервуары смогут обеспечить газовые потребности государства в следующем году.

Кроме того, министр заявил, что Будапешт рассчитывает в будущем использовать «Турецкий поток». «Венгрия будет реализовывать инфраструктурные проекты, которые позволят использовать новый маршрут уже в начале следующего года», – сказал Шиярто.

В четверг глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Газпром якобы уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от транзита через нее, что с начала 2020 года этого транзита не будет.

Вместе с тем германская Wintershall заявила, что не располагает информацией о якобы планах Газпрома прекратить транзит газа через Украину.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина сделала все для потери газового транзита.