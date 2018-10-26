Адвокат Петросяна заявил о «миллионах» на счетах Степаненко

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил о том, что суд якобы нашел на счетах бывшей супруги артиста Елены Степаненко «миллионы».

По утверждениям Жорина, российские банки прислали ответы по поводу счетов Степаненко в Хамовнический суд Москвы. Адвокат говорит, что не может назвать точной суммы, так как эта информация защищена банковской тайной. Однако, по его словам, речь идет о миллионах рублей, пишет РИА «Новости».

«С самого начала процесса Степаненко обвиняла Петросяна, что это он где-то какие-то деньги спрятал, и она заявляла ходатайство, чтобы делали запросы в банки. Суд зеркально сделал запросы по самой Степаненко. Каково же было удивление, что это не Петросян прячет деньги, а она», – сказал Жорин.

При этом он отметил, что Степаненко по-прежнему не платит за квартиру в центре. Заседания о разделе имущества бывших супругов продолжатся в суде 22 марта.

Напомним, 16 ноября брак Петросяна и Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Стоимость совместно нажитого имущества артистов, которое они сейчас делят, оценили в 1,5 млрд рублей. На спорное имущество суд наложил запрет, чтобы ни один из супругов не попытался его продать, также арест наложен на счета Петросяна и Степаненко.