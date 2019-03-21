Власти Москвы рассказали об ограничениях на въезд

В Москве пока нет решений о запрете въезда для легкового транспорта, сообщили в транспортном комплексе столицы.

Сейчас ограничения могут действовать только в отношении тяжелых грузовиков и автобусов, разъяснил дептранс столицы в Twitter.

«Вопросы экологии, чистоты воздуха и здоровья крайне важны для каждого жителя Москвы, но принимать любые решения об ограничениях нужно крайне продуманно», – говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы поддержали предложения президентского совета по правам человека по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы уже приняло ряд мер по улучшению экологической обстановки города.