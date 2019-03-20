Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву в связи со вступлением в должность президента Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России Токаева «знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества» между Москвой и Астаной, «в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено «дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня».

Все это «отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку.

Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В среду он принес присягу народу Казахстана. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за успешную совместную работу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева, а эксперт оценил перспективы Токаева.