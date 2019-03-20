Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу

Президент Владимир Путин поблагодарил бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу.

«У нас есть все основания сказать большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», – сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он также выразил надежду, что преемственность в Казахстане после смены президента будет обеспечена. «Выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена, но в связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высшей государственный пост», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Во вторник Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В среду он принес присягу народу Казахстана. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева, а эксперт оценил перспективы Токаева.