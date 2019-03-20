Защита Керимова обжалует предъявленное во Франции обвинение

Защита сенатора Сулеймана Керимова обжалует «незаконное и необоснованное» обвинение, предъявленное во Франции, заявил помощник парламентария Алексей Красовский.

«Адвокат обжалует незаконное и необоснованное обвинение», – сказал Красовский.

Он уточнил, что в настоящее время Керимов находится в Москве.

Ранее прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что Керимову во Франции предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

Керимов с ноября 2017 года находился под следствием во Франции. Ему предъявлялись обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 млн евро, при этом его свобода была ограничена, в частности, ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 млн евро. Летом 2018 года все обвинения были сняты.