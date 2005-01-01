Франция предъявила обвинения сенатору Керимову

Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

«Господин Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», – сказал прокурор, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сенатор «помещен под судебный контроль, который подразумевает, в частности, внесение залога в 20 миллионов евро».

По данным прокуратуры Ниццы и газеты Nice-Matin, обвинение связано с приобретением Керимовым недвижимости на Лазурном берегу, в том числе виллы Hier. Ее сенатор якобы приобрел за 127 млн евро, заплатив по документам 35 млн евро.

Напомним, что у Керимова уже возникали проблемы с законом. В ноябре 2017 года его также задержали во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позже все обвинения сняли.