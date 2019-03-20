Россияне высказали свое мнение о феминизме

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины граждан России выступают за стремление полному равенству прав (62%) и обязанностей (59%) между мужчинами и женщинами.

«62% россиян считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин. При этом 59% респондентов утверждают, что нужно стремиться к полному равенству обязанностей мужчин и женщин», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ

Опрос показал, что единого мнения в российском обществе о возможности равноправия полов в различных сферах жизни общества. Так, 42% опрошенных считают, что равноправие возможно только в отдельных сферах, 13% заявили, что это невозможно.

Феминистическое движение в России, следует из данных опроса, направленное на равенство политических, экономических, социальных и личных прав мужчин и женщин, поддерживает только 31% соотечественников. 22% ответили, что «безусловно не поддерживают» феминистов.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 марта 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой волне феминизма в России, которая отражается на русском языке.