Стали известны подробности госпитализации Божены Рынски

Вдова политолога Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска пролежала в больнице день и на данный момент находится дома, сообщила ее родственница Нина Костикова.

Рынска находится в сильной депрессии и иногда «пишет не совсем адекватные вещи», так Костикова прокомментировала сообщение журналистки в Facebook о просьбе предоставить самолет для доставки в Россию, передает РИА «Новости».

«Надо решать вопрос с ее транспортировкой в Москву, она сейчас очень слаба», – отметила родственница.

На данный момент Рынска находится дома, пояснила Костикова.

«Когда ей было плохо вчера, то я вызывала скорую, и день провели в госпитале, но вечером вернулись домой», – рассказала родственница журналистки.

Напомним, сооснователя НТВ Игоря Малашенко нашли мертвым. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой.

Его жена Божена Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию.

Позднее стало известно, что Рынску госпитализировали в Испании.