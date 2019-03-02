Божену Рынску госпитализировали в Испании

Вдова политолога и журналиста Игоря Малашенко Божена Рынска попала в больницу в Испании, сообщила в соцсетях жена первого владельца НТВ Владимира Гусинского Елена.

По словам Гусинской, о случившемся ей по телефону сообщил супруг, передает газета «Московский комсомолец».

Ранее Божена Рынска сообщила, что вылетела в Испанию.

Отмечается, что виллы Гусинского и Малашенко в Испании находятся рядом, в курортном местечке Сотогранде.

Напомним, Малашенко нашли мертвым. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой.

Его жена Божена Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию.

Позже стало известно, что родственники Малашенко приняли решение хоронить его в России.