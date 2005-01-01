Малашенко решили похоронить в России

Родственники умершего сооснователя НТВ Игоря Малашенко приняли решение хоронить его в России, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Семья и остальные родственники приняли решение хоронить Игоря Малашенко в России», – написал Венедиктов в своем телеграмм-канале.

Дети Малашенко и бывшая супруга проживают в США.

Малашенко нашли мертвым в Испании. Он умер в возрасте 64 лет. Предположительно, бывший медиаменеджер покончил с собой. Его жена Божена Рынска обвинила в смерти Малашенко его бывшую супругу и заявила, что боится возвращаться в Россию.