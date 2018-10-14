Эксперты оценили вероятность объявления посла России в Минске персоной нон грата

Активисты, конечно, имеют право собирать подписи, требуя выдворения российского посла Михаила Бабича из Белоруссии, но руководство республики на такую глупость не пойдет, прогнозируют эксперты, комментируя появление соответствующей петиции. Вместе с тем, нельзя списывать со счетов «циничные информационные провокации», на которые Бабич пожаловался во вторник.

На белорусском сайте petitions.by (аналоге глобального портала Change.org) появилась петиция с призывом объявить посла России в Белоруссии Михаила Бабича персоной нон грата.

Авторы петиции, составленной, заметим, на русском языке, заявляют: «Учитывая командный тон посла России Бабича М.В, не понимающего разницы между федеральным округом Российской Федерации и независимым государством Республикой Беларусь, что... ведет к подрыву дружеских отношений между нашими странами», дипломата надо отозвать в Москву.

Если бы дело ограничилось петицией, то на это можно было бы не обращать внимания. Но, напомним, на прошлой неделе нападки МИД Белоруссии на российского посла, вынудили Москву отреагировать довольно жестко.

Сам Бабич, выступая на пресс-конференции во вторник, посетовал по поводу «совершенно неприкрытых циничных информационных провокаций». В частности, он упомянул информационные вбросы, в которых Москве приписывают стремление «присоединить Белоруссию», и проводятся параллели между «крымской весной» и развитием союзных отношений России и Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, хотя и заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России, но фактически поддержал эти подозрения, подчеркнув, что белорусы «хотят жить в своей квартире». Тогда же Лукашенко заявил, что Минск не будет «ползая на коленях» выпрашивать у Москвы кредит на 600 млн долларов для рефинансирования долговых обязательств перед Россией.

Авторы петиции утверждают, что Бабич держался высокомерно, говоря о проблемах Белоруссии, но «уж, кто позволяет себе говорить свысока, так это белорусский президент, – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – После его слов порой воцаряется задумчивое молчание, хотя его слова транслируют СМИ. И

если уж говорить о том, кто слаб на язык, то это белорусский президент. У него масса достоинств, но среди них есть и такой недостаток».

Впрочем, активисты имеют право собирать подписи за выдворение Бабича, добавил Жарихин. «Собирать – не выдворять, – заметил он. – Такую глупость белорусское руководство не сделает. Остальное происходит в рамках демократического процесса».

В то же время все, кто знаком с интервью Бабича, считают, что он говорил вполне определенно, возможно и жестко, но вежливо и достаточно дипломатично, указал собеседник.

Не смотря на некоторые шероховатости, преференции, которые Россия постоянно предоставляет Белоруссии, исчисляются в миллиардах долларов, напомнил он. Эти преференции должны синхронизироваться с расширением возможностей и прав Союзного государства, с интеграционными инициативами. Белорусской стороне это не нравится, но опасаясь прямо критиковать российское руководство, она выбрала объекта для атак российского посла.

«Я считаю, – говорит Жарихин, – что возникает момент истины и белорусскому руководству надо это понимать. Время сидения на двух стульях, проходит и надо выбирать что-то понадежней».

В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант призвал не преувеличивать значение появления петиции с требованием удалить Бабича.

«Надо понимать, что те активисты, которые собирают подписи за выдворение российского посла – с радикально прозападными и националистическими взглядами. Их эпицентр, как мы видим в Интернете, – это «Радио Свобода», реклама в Facebook подобных действий происходит именно с этой платформы», – сказал Дзермант газете ВЗГЛЯД.

Понятно, что любое противоречие или спор между властями Белоруссии и России используется радикалами для дискредитации представителя Москвы в Минске Бабича, чтобы создать вокруг него негативный фон, развить нездоровую активность. «Но мне кажется, что эта акция не будет иметь серьезной поддержки внутри белорусского общества, даже несмотря, на перепалку между Бабичем и белорусским МИДом», – полагает Дзермант.

Что же касается вопросов, которые, собственно и вызывают напряженность в отношениях Москвы и Минска, то, - прогнозирует эксперт - «все вернется в русло рабочего процесса – это обсуждение проблем в рамках рабочей группы и между соответствующими ведомствами». «Тогда градус эмоций спадет, а работа по нормализации экономических отношений продолжится», – полагает Дзермант.