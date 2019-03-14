Посол в Минске опроверг предложения о вступлении Белоруссии в Россию

Предложений о вступлении Белоруссии в состав России не было, заявил российский посол в Минске Михаил Бабич.

«По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации – этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент РФ неоднократно – и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья», – сказал Бабич в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что если в Белоруссии развития Союзного государства не хотят, то можно «развивать любой другой интеграционный формат отношений».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта, отвечая на вопросы представителей общественности и СМИ, заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России. Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».

При этом Бабич подчеркнул, что Россия готова при необходимости помочь Белоруссии защитить ее суверенитет в случае соответствующих угроз со стороны Запада. «По вопросу о защите суверенитета – всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить? Если это угроза с Запада, по аналогии с известными «цветными» революциями и государственными переворотами, то Российская Федерация как союзник, если поступит такая просьба, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами», – сказал Бабич.

Он добавил, что «если это намеки на Россию, то это совсем не по-партнерски». «И даже если это всего-навсего избирательная технология под названием «мобилизация электората путем формирования образа врага», вряд ли разумно такую технологию реализовывать за счет отношений с ближайшими союзником и братским народом. Россия такого отношения не заслужила», – подчеркнул дипломат.

Бабич также призвал не вырывать из общего союзного контекста тему единой валюты с Белоруссией. «И единая валюта, и конституция – это важные, но всего лишь элементы Союзного договора. Смысла вырывать их из общего контекста нет, и даже если это сделать, то мы не получим должного результата», – сказал посол.

По его словам, «если президенты (двух стран) примут решение на дальнейшие полноценное строительство Союзного государства, то целесообразно принимать решения по валюте и конституции в комплексе со всеми остальными вопросами Союзного строительства».

В то же время Бабич опроверг предположения экспертов, что Россия может оказать поддержку Минску в нивелировании последствий от реализации в российской нефтяной сфере налогового маневра в обмен на покупку белорусских нефтеперерабатывающих заводов. «В современной ситуации вряд ли вообще в России могут кого-то заинтересовать эти заводы. Сейчас проводится их масштабная модернизация, вложены серьезные инвестиции, и коллегам предстоит большая работа по их окупаемости», – сказал посол.

Бабич также сообщил, что конкретных договоренностей о выделении Россией кредита Белоруссии в размере примерно 600 млн долларов пока нет.

Между тем, 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет «ползая на коленях» выпрашивать у Москвы кредит на 600 млн долларов для рефинансирования долговых обязательств перед Россией.