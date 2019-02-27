Белоруссия попросила у России кредит на 600 млн долларов

Минск попросил у Москвы государственный кредит на 600 млн долларов для рефинансирования обязательств по долгу перед Россией, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», – передает слова Ермоловича ТАСС.

Он также отметил, что до конца первого квартала Минск надеется получить седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 200 млн долларов. Ермолович отметил, что Белоруссия продемонстрировала «достаточно высокий уровень исполнения показателей», которые были необходимы для получения транша.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на высокие ставки по кредитам, предоставляемым Россией.