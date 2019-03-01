Лукашенко заявил о готовности взять крупный кредит у Запада в случае отказа России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет «ползая на коленях» выпрашивать у Москвы кредит на 600 млн долларов для рефинансирования долговых обязательств перед Россией.

«Мы эти деньги не получаем, мы их возвращаем РФ. Если уж очень тяжело России, невозможно, мы на коленях ползать не будем, разберемся, я не думаю, что это будет огромной проблемой», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что у Минска «как-то налаживаются отношения с западными государствами». «Они кредитуют нас в приличных объемах», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

В феврале Минск попросил у Москвы государственный кредит на 600 млн долларов для рефинансирования обязательств по долгу перед Россией.

До этого Лукашенко пожаловался на высокие ставки по кредитам, предоставляемым Россией.