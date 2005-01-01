Посол назвал провокацией заявления о «крымском сценарии» для Белоруссии

Проведение параллелей между «крымской весной» и углублением отношений Москвы и Минска является циничной информационной провокацией, заявил спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич.

«Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобного рода параллелей. Мы рассматриваем это как образец открытой, совершенно неприкрытой, циничной информационной провокации», – заявил Бабич, комментируя появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Белоруссией.

По его словам, «никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет». «Возможно, что и в Крыму в 2014 году ничего не было бы, если бы не те события, те действия украинских властей и тех, кто ими управлял извне», – добавил Бабич, передает ТАСС.

Говоря о референдуме в Крыму, Бабич обратил внимание, что «все прошло цивилизованно и спокойно, с хорошим конечным результатом». «А все остальное – это информационная диверсия, которая имеет определенные цели», – подытожил посол в Белоруссии.

Ранее Бабич опроверг предложения о вступлении Белоруссии в Россию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта заявил, что не видит намерений со стороны российских властей включить республику в состав России. Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».