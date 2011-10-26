Куда заведет Москву и Минск их дипломатическая перебранка

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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            Куда заведет Москву и Минск их дипломатическая перебранка

            Из уст подчиненных Александра Лукашенко (справа) наш посол Михаил Бабич вынужден слушать обзывательства   15 марта 2019, 21:20
            Фото: president.gov.by
            Текст: Людмила Суркова,
            Оксана Борисова

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            Впервые в истории Союзного государства официальный Минск обозвал российского посла. Слова были использованы не слишком обидные – Михаила Бабича назвали «счетоводом и бухгалтером» – но прецедент любопытен. В ответ МИД РФ призвал коллег проявлять к официальному представителю России больше уважения. Чем же Москва так насолила батьке, что дипломатическая полемика превратилась в перебранку?

            Россия вправе рассчитывать на более уважительное отношение пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу. Об этом в пятницу заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин.

            Утром того же дня на сайте белорусского МИДа появился комментарий Глаза по поводу оценки Бабичем развития белорусско-российских отношений. Дипломат назвал российского посла «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером» и посоветовал ему «вникнуть в специфику страны и проявить немного уважения».

            В опубликованном в среду интервью Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. При этом посол опроверг предположения экспертов, что Москва может оказать поддержку Минску в нивелировании последствий от реализации в российской нефтяной сфере налогового маневра в обмен на покупку белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

            «В современной ситуации вряд ли вообще в России могут кого-то заинтересовать эти заводы. Сейчас проводится их масштабная модернизация, вложены серьезные инвестиции, и коллегам предстоит большая работа по их окупаемости», – сказал посол.

            Бабич также сообщил, что конкретных договоренностей о выделении Россией кредита Белоруссии в размере примерно 600 млн долларов пока нет. Посол напомнил, что белорусская экономика серьезно зарабатывает на перепродаже российских товаров.

            В пятницу Бабич, реагируя на высказывание представителя белорусского МИДа, заявил, что спокойно относится к критике своей работы и «в отличие от этих комментаторов» успевает проанализировать всю информацию, появляющуюся в информационном пространстве. «В его (высказывания) форме для нас ничего удивительного нет. Но за формой нужно понимать содержание», – сказал Бабич, добавив, что «эта пена сойдет».

            «Бабич за два часа стал символом будущего воссоединения России и Белоруссии и, возможно, будущим председателем правительства нового государства»,

            – даже написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. «В своем интервью Бабич совершенно взвешенно, четко артикулировал, что мы уважаем независимость Белоруссии и ту политику, которую она проводит, – добавил Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Бабич дал оценку отношениям Москвы и Минска, которая присутствует у российской стороны. На основании этого интервью нужно было ожидать такого же аргументированного ответа со стороны Белоруссии. А мы увидели совершенно не содержательное заявление пресс-секретаря МИД, которое вдобавок носило хамский характер».

            Вопрос о субсидировании нефтепереработки очень болезненный для Минска. С осени прошлого года Россия прекратила поставлять в Белоруссию бензин, дизельное топливо и мазут. Причина такого решения в том, что белорусы перепродавали эти поставляемые беспошлинно нефтепродукты другим странам. С каждой тонны прибыль составляла 100–200 долларов США.

            Кроме этого Москва неоднократно уличала Минск в применении серых схем при поставках нефтепродуктов. Белоруссия перепродавала нефтепродукты под видом растворителей и разбавителей. В результате Россия в свое время потеряла 1,5 млрд долларов.

            Сейчас белорусские НПЗ получают из России нефть беспошлинно, то есть по более низкой цене. Однако в рамках налогового маневра РФ постепенно обнулит экспортные пошлины (сейчас 30%). В итоге белорусским НПЗ придется покупать российскую нефть уже по мировым ценам, что сделает переработку и экспорт нефтепродуктов не таким прибыльным делом. Российские НПЗ окажутся в лучшей ситуации, так как российский бюджет компенсирует им потери за счет отрицательных акцизов.

            Потери белорусского бюджета из-за налогового маневра в 2019 году оцениваются минфином Белоруссии в 300 млн долларов. По мере разворачивания налогового маневра потери Белоруссии будут расти каждый последующий год на 300 млн долларов и достигнут к 2024 году 1,8–2 млрд.

            «Бабич озвучил то, о чем ранее писали многие эксперты, в том числе и в российской прессе. Однако из уст посла это прозвучало уже как официальная позиция, что вызвало гнев Лукашенко. Нужно понимать, что заявление Анатолия Глаза – не его личное (он обычный клерк), а спущено с самого верха», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он отметил также, что прозвучавшее в среду интервью Бабича не процитировало ни одно белорусское государственное СМИ.

            По мнению Болкунца, белорусский президент мечется в поисках денег на свой шестой срок, но Москва денег не дает. В таких условиях поход батьки на новый срок – рискованное дело.

            Кроме того, в подоплеке ссоры, по мнению эксперта, – призыв Москвы пересмотреть договор о Союзном государстве. «Минск воспринял это очень негативно, потому что проще ничего не делать и получать деньги из Москвы, обмениваясь взаимными любезностями о братстве и дружбе. Но Москва хочет конкретных прагматичных действий в экономике – это и злит Лукашенко», – считает Болкунец.

            «Со стороны президента Белоруссии брань в адрес российских министров звучит на каждом публичном мероприятии, – напомнил политолог. – При этом со стороны российского руководства ничего подобного не происходит. Следовательно, в публичном пространстве Минск оказывается в проигрышной позиции – оказался и на сей раз».

            Как отмечает Болкунец, впервые за последнее время российский МИД все же отреагировал на выпад белорусских коллег. «Ранее все оскорбления российский МИД пропускал мимо ушей. В том числе пропускал и арест пророссийских публицистов, которые больше года провели в тюрьме. А также депортацию российских журналистов, никак не акцентируя на этом внимание. В этом случае, видимо, коса на камень нашла», – считает эксперт.


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