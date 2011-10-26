Куда заведет Москву и Минск их дипломатическая перебранка

Впервые в истории Союзного государства официальный Минск обозвал российского посла. Слова были использованы не слишком обидные – Михаила Бабича назвали «счетоводом и бухгалтером» – но прецедент любопытен. В ответ МИД РФ призвал коллег проявлять к официальному представителю России больше уважения. Чем же Москва так насолила батьке, что дипломатическая полемика превратилась в перебранку?

Россия вправе рассчитывать на более уважительное отношение пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу. Об этом в пятницу заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин.

Утром того же дня на сайте белорусского МИДа появился комментарий Глаза по поводу оценки Бабичем развития белорусско-российских отношений. Дипломат назвал российского посла «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером» и посоветовал ему «вникнуть в специфику страны и проявить немного уважения».

В опубликованном в среду интервью Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. При этом посол опроверг предположения экспертов, что Москва может оказать поддержку Минску в нивелировании последствий от реализации в российской нефтяной сфере налогового маневра в обмен на покупку белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

«В современной ситуации вряд ли вообще в России могут кого-то заинтересовать эти заводы. Сейчас проводится их масштабная модернизация, вложены серьезные инвестиции, и коллегам предстоит большая работа по их окупаемости», – сказал посол.

Бабич также сообщил, что конкретных договоренностей о выделении Россией кредита Белоруссии в размере примерно 600 млн долларов пока нет. Посол напомнил, что белорусская экономика серьезно зарабатывает на перепродаже российских товаров.

В пятницу Бабич, реагируя на высказывание представителя белорусского МИДа, заявил, что спокойно относится к критике своей работы и «в отличие от этих комментаторов» успевает проанализировать всю информацию, появляющуюся в информационном пространстве. «В его (высказывания) форме для нас ничего удивительного нет. Но за формой нужно понимать содержание», – сказал Бабич, добавив, что «эта пена сойдет».

«Бабич за два часа стал символом будущего воссоединения России и Белоруссии и, возможно, будущим председателем правительства нового государства»,

– даже написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. «В своем интервью Бабич совершенно взвешенно, четко артикулировал, что мы уважаем независимость Белоруссии и ту политику, которую она проводит, – добавил Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Бабич дал оценку отношениям Москвы и Минска, которая присутствует у российской стороны. На основании этого интервью нужно было ожидать такого же аргументированного ответа со стороны Белоруссии. А мы увидели совершенно не содержательное заявление пресс-секретаря МИД, которое вдобавок носило хамский характер».

Вопрос о субсидировании нефтепереработки очень болезненный для Минска. С осени прошлого года Россия прекратила поставлять в Белоруссию бензин, дизельное топливо и мазут. Причина такого решения в том, что белорусы перепродавали эти поставляемые беспошлинно нефтепродукты другим странам. С каждой тонны прибыль составляла 100–200 долларов США.

Кроме этого Москва неоднократно уличала Минск в применении серых схем при поставках нефтепродуктов. Белоруссия перепродавала нефтепродукты под видом растворителей и разбавителей. В результате Россия в свое время потеряла 1,5 млрд долларов.

Сейчас белорусские НПЗ получают из России нефть беспошлинно, то есть по более низкой цене. Однако в рамках налогового маневра РФ постепенно обнулит экспортные пошлины (сейчас 30%). В итоге белорусским НПЗ придется покупать российскую нефть уже по мировым ценам, что сделает переработку и экспорт нефтепродуктов не таким прибыльным делом. Российские НПЗ окажутся в лучшей ситуации, так как российский бюджет компенсирует им потери за счет отрицательных акцизов.

Потери белорусского бюджета из-за налогового маневра в 2019 году оцениваются минфином Белоруссии в 300 млн долларов. По мере разворачивания налогового маневра потери Белоруссии будут расти каждый последующий год на 300 млн долларов и достигнут к 2024 году 1,8–2 млрд.

«Бабич озвучил то, о чем ранее писали многие эксперты, в том числе и в российской прессе. Однако из уст посла это прозвучало уже как официальная позиция, что вызвало гнев Лукашенко. Нужно понимать, что заявление Анатолия Глаза – не его личное (он обычный клерк), а спущено с самого верха», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Он отметил также, что прозвучавшее в среду интервью Бабича не процитировало ни одно белорусское государственное СМИ.

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По мнению Болкунца, белорусский президент мечется в поисках денег на свой шестой срок, но Москва денег не дает. В таких условиях поход батьки на новый срок – рискованное дело.

Кроме того, в подоплеке ссоры, по мнению эксперта, – призыв Москвы пересмотреть договор о Союзном государстве. «Минск воспринял это очень негативно, потому что проще ничего не делать и получать деньги из Москвы, обмениваясь взаимными любезностями о братстве и дружбе. Но Москва хочет конкретных прагматичных действий в экономике – это и злит Лукашенко», – считает Болкунец.

«Со стороны президента Белоруссии брань в адрес российских министров звучит на каждом публичном мероприятии, – напомнил политолог. – При этом со стороны российского руководства ничего подобного не происходит. Следовательно, в публичном пространстве Минск оказывается в проигрышной позиции – оказался и на сей раз».

Как отмечает Болкунец, впервые за последнее время российский МИД все же отреагировал на выпад белорусских коллег. «Ранее все оскорбления российский МИД пропускал мимо ушей. В том числе пропускал и арест пророссийских публицистов, которые больше года провели в тюрьме. А также депортацию российских журналистов, никак не акцентируя на этом внимание. В этом случае, видимо, коса на камень нашла», – считает эксперт.