Посол Бабич отреагировал на критику Белоруссии в свой адрес

Российская сторона спокойно реагирует на комментарии белорусского МИД по двусторонним отношениям, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич, говоря о резкой реакции внешнеполитического ведомства Белоруссии на его интервью.

«Российская сторона спокойно относится к комментариям пресс-службы МИД Белоруссии. Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», – передает его слова ТАСС.

Речь идет о резком заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, который порекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и быть уважительнее к Минску.

«Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии», – заявил Глаз.

Он увидел в словах Бабича «искусственный, подтасованный набор цифр», и назвал российского посла «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером».

Интервью Бабича было опубликовано накануне. Он, в частности, прокомментировал заявления о якобы угрозе суверенитету Белоруссии, а также исключил возможность вступления этой страны в Россию.