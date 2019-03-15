Москва потребовала от Минска более уважительного отношения к послу России

Россия вправе рассчитывать на более уважительное отношение пресс-секретаря МИД Белоруссии к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу, заявил замглавы российского министерства иностранных дел Григорий Карасин.

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», – передает слова Карасина РИА «Новости».

Ранее Михаил Бабич заявил, что российская сторона спокойно реагирует на комментарии белорусского МИД по двусторонним отношениям.

Речь идет о резком высказывании пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза после интервью Бабича.

Глаз обвинил российского посла в «нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии» и назвал его «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером».