После заявления Назарбаева об отставке казахстанцы бросились скупать доллары

В обменных пунктах Казахстана отмечен повышенный спрос на американские доллары после того, как стало известно об отставке президента страны Нурсултана Назарбаева.

Из-за ажиотажа в некоторых пунктах закончилась валюта, сообщает «Интерфакс».

Отмечается также, что в ряде «обменников» доллар резко подскочил в цене: если в 18.30 мск его курс составлял 378,5 казахстанского тенге, то в 22.00 мск продажа валюты осуществлялась уже по курсу 385 тенге.

19 марта Назарбаев в обращении к жителям Казахстана объявил об уходе в отставку. Бывший президент возглавит Совет безопасности страны.

Преемником Назарбаева объявлен спикер сената Касым-Жомарт Токаев.