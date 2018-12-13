Украинский боксер Усик заявил о готовности защищать УПЦ

Известный украинский боксер Александр Усик сказал, что будет защищать Украинскую православную церковь.

«Если это понадобится, то я буду ее защищать. Это дом мой. Если церковь тебе не мать, то Бог не отец. Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, то я возьму палку и буду гнать его из дома своего», – сказал спортсмен в интервью телеканалу «Наш».

Усик отметил, что гонения на церковь только укрепят веру людей и объединят их между собой. Те же, кто стоят за конфликтом, в конечном счете, проиграют, считает боксер.

В прошлом году Усик говорил, что «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать Киево-Печерскую Лавру».

Заявления боксера вызвали возмущения в украинском Интернет-пространстве.