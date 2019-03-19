В Латвии предложили ввести запрет на форму Красной Армии

Комиссия латвийского сейма по правам человека и общественным делам поддержала поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, запрещающие носить на общественных мероприятиях форму Красной Армии.

Согласно поправкам, запрет распространится на форменную одежду вооруженных сил и органов внутренних дел СССР или нацистской Германии, штраф за нарушение для физлиц – 140 евро, для юридических лиц – 1420 евро, сообщает Sputnik Латвия.

«Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашем государстве неприемлемо», – приводит цитату председателя комиссиии Артусса Кайминьша издание.

Поправки были внесены представителем Нацобъединения Эдвинсом Шноре, закон вступит в силу с 1 января 2020 года в случае, если сейм утвердит его в двух чтениях.

Напомним, в Латвии с 2013 года запрещена символика СССР и нацистской Германии.

В феврале в Латвии суд оштрафовал мужчину, размахивавшего флагом СССР на День независимости на 20 евро.