Роскосмос обещал скоро отправить космонавтов на Луну

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что в скором времени российские космонавты смогут отправиться на Луну.

«Скоро. Особенно в космических масштабах, я бы даже сказал, очень скоро», – ответил Устименко на вопрос о сроках экспедиции на пресс-конференции, посвященной началу четырехмесячного изоляционного эксперимента SIRIUS, передает ТАСС.

Академик РАН Юрий Батурин добавил, что для будущих лунных миссий будет полезен опыт, полученный в результате эксперимента SIRIUS.

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) – это несколько исследований, проходящих на базе Института медико-биологических проблем РАН для подготовки к полетам в дальний космос и на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway).

Ранее командир экспериментального отряда, космонавт Евгений Тарелкин сообщил, что члены экипажа «выйдут» на поверхность Луны в скафандрах, которые оборудованы шлемами виртуальной реальности.