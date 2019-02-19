В ходе «высадки на Луну» экипаж наденет шлемы виртуальной реальности

В ходе изоляционного эксперимента SIRIUS члены экипажа «выйдут» на поверхность Луны в скафандрах, которые оборудованы шлемами виртуальной реальности, сообщил командир отряда, космонавт Евгений Тарелкин.

Экипаж SIRIUS должен отправиться на Луну, состыковаться с орбитальной станцией, «прилуниться» и провести несколько выходов на поверхность, передает ТАСС.

«Будет посадка на Луну. Здесь будет, по-видимому, использоваться спасательный скафандр «Сокол», дополненный шлемом с виртуальной реальностью», – сообщил Тарелкин.

Он добавил, что во время выхода экипаж должен будет взять образцы лунного грунта. Также планируется управлять лунным ровером с борта станции.

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) – это несколько исследований, проходящих на базе Института медико-биологических проблем РАН для подготовки к полетам в дальний космос и на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway).

Первый из числа российско-американских экспериментов этого цикла провели в ноябре 2017 года, продолжительность исследования составила 17 дней. Экипаж провел около 60 экспериментов, в ходе которых испытуемые управляли ровером на поверхности «Луны» и манипулятором.