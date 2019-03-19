Названа дата стыковки железнодорожного моста из России в Китай

Две части железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур планируют соединить в период с 20 по 23 марта, рассказал главный инженер моста Ли Хуачао.

По его словам, все строительство планируется завершить в июле. Также ожидается, что до конца года по мосту пустят поезда, передает РИА «Новости».

При этом Китай завершил строительство своей части железнодорожного мостового еще в октябре прошлого года.

Мост Нижнеленинское – Тунцзян является первым железнодорожным мостом между Россией и КНР. Стоимость строительства – 9 млрд рублей. Его строительство началось в 2014 году. Длина моста составляет более 2,2 километра, из них чуть более 300 метров – российская часть и более 1,8 километра – китайская. Пропускная способность моста должна составить около 21 млн тонн в год, а перевозки будут круглогодичными.